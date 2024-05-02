Зеленський розповів деталі першого Саміту миру для України. Він пройде у Швейцарії в червні

Перший Глобальний саміт миру для України, який пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток, стане платформою, що стимулюватиме майбутній мирний процес.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам», — наголосив Зеленський.
Зеленський зазначив, що саміт важливий не лише для України — ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі.
На саміт Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ країни. Швейцарія вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.
В Офісі президента додали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на саміт миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру.
Що таке Українська формула миру
Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:
- радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;
- продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;
- енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих, зокрема військовополонених і дітей, депортованих до росії;
- відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;
- виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;
- правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;
- запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування і відновлення водоочисних споруд;
- запобігання ескалації конфлікту і побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;
- підтвердження закінчення війни, включно з документом, підписаним всіма залученими сторонами.