Звіт HRW: Окупанти від грудня стратили щонайменше 15 бійців ЗСУ, які намагались здатися в полон

Російські військові з грудня 2023 року стратили щонайменше 15 бійців ЗСУ, які намагалися здатися в полон. Також окупанти могли стратити ще шістьох бійців, які здавалися в полон або вже здалися.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

Вони досліджували три випадки очевидної позасудової кари щонайменше 12 українських військових, перевіривши та проаналізувавши записи з дронів, опубліковані в соцмережах 2 та 27 грудня, а також 25 лютого.

У звіті йдеться про те, що у цих випадках військові явно демонстрували намір здатися в полон і тому не могли бути вбиті відповідно до міжнародного гуманітарного права чи законів війни.

Четвертий випадок, який розслідувала організація, стосується відеозапису, який зʼявився в соцмережах 19 лютого: на ньому двоє російських солдатів стратили трьох беззбройних українських військових, які здалися в полон.

Розслідування пʼятого інциденту ґрунтувалося на інтервʼю з українським військовим, відео, що було викладене на одному з Telegram-каналів 16 лютого, а також на матеріалах ЗМІ, зокрема інтервʼю з членами родини одного з загиблих. За наявною інформацією, у цьому випадку було страчено шістьох військовослужбовців, хоча обставини HRW невідомі.

У одному з п’яти випадків, що стався 25 лютого, верифіковане відео з дрону, демонструє, як щонайменше семеро українських військовослужбовців виходять з бліндажа розташованого серед дерев між двома полями, знімають бронежилети, щонайменше один знімає шолом. Усі вони лягають обличчям униз, а пʼятеро російських солдатів ціляться в них зі своїх кулеметів. Російських військових можна ідентифікувати за добре помітними червоними повʼязками на руках і ногах. Потім троє російських солдатів стріляють ззаду і з обох сторін у напрямку українських військових, які явно здалися в полон.

Правозахисники заявили, що 22 квітня надіслали листа міністру оборони рф Сергію Шойгу, в якому попросили розповісти подробиці описаних вище інцидентів, а також прокоментувати, чи військовим наказували вбивати полонених. Відповіді не було.