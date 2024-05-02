Звіт HRW: Окупанти від грудня стратили щонайменше 15 бійців ЗСУ, які намагались здатися в полон

Російські військові з грудня 2023 року стратили щонайменше 15 бійців ЗСУ, які намагалися здатися в полон. Також окупанти могли стратити ще шістьох бійців, які здавалися в полон або вже здалися.
Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.
Вони досліджували три випадки очевидної позасудової кари щонайменше 12 українських військових, перевіривши та проаналізувавши записи з дронів, опубліковані в соцмережах 2 та 27 грудня, а також 25 лютого.
У звіті йдеться про те, що у цих випадках військові явно демонстрували намір здатися в полон і тому не могли бути вбиті відповідно до міжнародного гуманітарного права чи законів війни.
Четвертий випадок, який розслідувала організація, стосується відеозапису, який зʼявився в соцмережах 19 лютого: на ньому двоє російських солдатів стратили трьох беззбройних українських військових, які здалися в полон.
Розслідування пʼятого інциденту ґрунтувалося на інтервʼю з українським військовим, відео, що було викладене на одному з Telegram-каналів 16 лютого, а також на матеріалах ЗМІ, зокрема інтервʼю з членами родини одного з загиблих. За наявною інформацією, у цьому випадку було страчено шістьох військовослужбовців, хоча обставини HRW невідомі.
У одному з п’яти випадків, що стався 25 лютого, верифіковане відео з дрону, демонструє, як щонайменше семеро українських військовослужбовців виходять з бліндажа розташованого серед дерев між двома полями, знімають бронежилети, щонайменше один знімає шолом. Усі вони лягають обличчям униз, а пʼятеро російських солдатів ціляться в них зі своїх кулеметів. Російських військових можна ідентифікувати за добре помітними червоними повʼязками на руках і ногах. Потім троє російських солдатів стріляють ззаду і з обох сторін у напрямку українських військових, які явно здалися в полон.
Правозахисники заявили, що 22 квітня надіслали листа міністру оборони рф Сергію Шойгу, в якому попросили розповісти подробиці описаних вище інцидентів, а також прокоментувати, чи військовим наказували вбивати полонених. Відповіді не було.
- HRW не конкретизує кожен випадок страти, а наводить загальну кількість бійців, що були страчені на кадрах відео, які зʼявлялись в інтернеті та були проаналізовані організацією. Зазначимо, що у звіті згадані не всі страти військовополенених, про які повідомлялось публічно, зокрема українською прокуратурою. Наприклад у 38-му звіті ООН, опублікованому 26 березня 2024 року, йшлося, що в період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року росіяни стратили 32 українських військовополонених. А 9 квітня 2024 року в Офісі генпрокурора заявили, що мають на розгляді 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. У цих справах йдеться про вбивство 54 бійців ЗСУ.