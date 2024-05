Таня Муїньо зрежисує номер alyona alyona & Jerry Heil на «Євробаченні»

Постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка музичних відео Таня Муїньо. Вже 7 травня alyona alyona & Jerry Heil виступлять із піснею Teresa & Maria у першому півфіналі «Євробачення-2024» під номером 5.

Про це повідомляє Cуспільний мовник.

Таня Муїньо — одна з найвідоміших українських кліпмейкерок. В Україні популярність їй принесли відео для MONATIK на треки «Кружит», Vitamin D, УВЛИУВТ та «Love it ритм», а також його спільної композиції з Надією Дорофєєвою «Глубоко».

У портфоліо Муїньо є кліпи для Lil Nas X, Rosalía, Cardi B, Кеті Перрі, The Weeknd та Post Malone, Гаррі Стайлза, а також британського виконавця Yungblud. У січні 2023 року британський співак Сем Сміт випустив відео I’m Not Here To Make Friends, режисером якого виступила Таня Муїньо. Також вона зняла кліп для Дженніфер Лопес.