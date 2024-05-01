Кількість загиблих від ракетної атаки по Одесі 29 квітня зросла до шести

В Одесі кількість загиблих від ракетної атаки 29 квітня зросла до шести — у лікарні помер чоловік. Лікарі боролись за його життя до останнього.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Серед загиблих в Одесі — проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності академії Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.

Серед поранених є колишній народний депутат від Партії регіонів та «Опозиційного блоку» та чинний президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. У нього осколкове поранення стегна та венозна кровотеча.

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).