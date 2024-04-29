Росіяни атакували Одесу ракетою. Є загиблі й поранені

Російське військо ввечері 29 квітня завдало ракетного удару по Одесі. Загинули дві людини та собака. Ще восьмеро людей постраждали, серед них і 12-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Лікарі надають постраждалим від ракетного удару всю необхідну допомогу. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Станом на 20:25 в Одесі вже відомо про 20 постраждалих через ракетний удар. Серед них також є екснардеп і ректор Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов, повідомив «Суспільному» проректор НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

Кількість загиблих зросла до трьох — у лікарні померла жінка 1983 року народження.

Станом на 20:50 кількість загиблих зросла до чотирьох. Загинули три жінки й чоловік. Постраждало 28 людей, четверо поранених у важкому стані, за їхнє життя зараз борються лікарі.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Суспільне Одеса

Російські окупанти чи не щодня атакують Одесу та Одеську область безпілотниками й ракетами. Кілька днів тому ворог вдарив по місцю, де зберігається виведена з ладу автомобільна техніка на Одещині. Тоді минулося без постраждалих, але в деяких районах області відключали електроенергію. За день до цього російські війська атакували Одесу ударними дронами Shahed, через що в місті постраждали 9 людей, серед них — чотири дитини.