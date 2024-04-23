Росіяни вдарили по Одесі дронами — постраждали 9 людей

У ніч проти 23 квітня російські війська атакували Одесу ударними дронами Shahed. У місті постраждали 9 людей, серед них — чотири дитини.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Чотирьох дітей — двох малюків, яким нема й року, і двох дітей віком 9 і 12 років — у стані середньої ступеня важкості доставили до лікарні. Також госпіталізували двох дорослих, інші двоє отримали допомогу на місці.

Через обстріл пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Рятувальники врятували 34 людини, з них троє — діти.