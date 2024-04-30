В Україні спрощують процедуру медогляду для кандидатів в усиновлювачі

Міністерство охорони здоровʼя запроваджує новий цифровий продукт — медичний висновок щодо результатів медогляду кандидата на сімейні форми виховання.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Раніше такий медичний висновок можна було отримати тільки у паперовій формі після огляду в пʼяти лікарів та отримання довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах.

Оновлений процес передбачає, що сімейний лікар чи терапевт координуватиме огляд і за потреби скерує пацієнта до лікарів-спеціалістів. Процес фіксуватиметься в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

За результатами огляду сімейний лікар сформує в системі цифровий медичний висновок. Це має прискорити процес, зменшити бюрократію та паперову тяганину для кандидатів в усиновлювачі, опікунів / піклувальників, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), прийомних батьків та патронатних вихователів.

Уряд також працює над оптимізацією процесу щорічного огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема над впровадженням цифрового медичного висновку для них.