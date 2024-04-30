FT: Євросоюз проведе розслідування щодо Facebook та Instagram через російську дезінформацію

Цього тижня Європейський Союз почне розслідування щодо Facebook та Instagram, оскільки побоюється, що компанія Meta не робить достатньо для протидії дезінформації з росії та інших країн.

Про це пише Financial Times з посиланням на два знайомих із питанням джерела.

Регулятори підозрюють, що модерація в соцмережах Meta недостатньо ефективна, щоб зупинити значне поширення політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес. Співрозмовники видання зазначають, що особливо європейські чиновники стурбовані тим, як Meta реагує на спроби росії підірвати майбутні вибори в Європарламент — вони пройдуть 6—9 червня.

Однак очікують, що в оголошенні про початок розслідування Єврокомісія не виділятиме росію і лише згадає про маніпулювання інформацією з боку іноземних держав.

Також у ЄС побоюються, що механізм Meta, який дає змогу користувачам маркувати незаконний контент, недостатньо простий і зручний, щоб відповідати закону про цифрові послуги (DSA). Цей закон зобовʼязує платформи розкривати дані про те, яких заходів вони вживають для боротьби з дезінформацією і пропагандою.

Розслідування оцінить, чи відповідає закону те, як Facebook і Instagram розміщують політичний контент на своїх сайтах. Зокрема, європейські експерти мають зʼясувати, чи вдалося компанії знизити ризики у звʼязку з тим, що вона збирається припинити використання CrowdTangle — інструменту, який показує видавцям, як контент поширюється сайтом.

Остаточного терміну кінця розслідування немає — це залежатиме від готовності Meta співпрацювати з регуляторами. Після закінчення розслідування Єврокомісія дасть Meta пʼять робочих днів, щоб вона повідомила, яких заходів буде вжито для виправлення недоліків. В іншому разі компанії загрожуватимуть санкції відповідно до закону про цифрові послуги.

Якщо ЄС визнає Meta такою, що порушила закон, то на компанію накладуть штраф у розмірі до 6% від річного обороту.