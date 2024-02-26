Meta створить команду для протидії дезінформації й штучному інтелекту перед виборами в ЄС

Компанія Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом напередодні виборів до Європейського парламенту в червні цього року. Рішення ухвалили через занепокоєння щодо втручання у вибори і поширення фейкового контенту.
Про це пише Reuters.
Штучний інтелект набуває популярності й може створювати текст, зображення та відео за секунди. Це викликало побоювання, що технологію можуть використати для зриву великих виборів, які цьогоріч відбудуться у світі.
«З наближенням виборів ми активуємо Виборчий оперативний центр — щоб виявляти потенційні загрози і вживати заходів для їхнього помʼякшення в режимі реального часу», — заявив керівник відділу звʼязків Meta з ЄС Марко Панчіні.
Панчіні розповів, що експерти компанії з розвідки, даних, інженерії, досліджень, політики контенту й юридичні команди зосередяться на боротьбі з дезінформацією, боротьбі з операціями впливу та протидії ризикам, пов’язаним зі зловживанням штучним інтелектом.
- Парламентські вибори відбудуться 6—9 червня в усіх 27 країнах ЄС. 27 січня президент Європейської ради Шарль Мішель відмовився від планів достроково піти з посади через побоювання, що це може призвести до того, що цю посаду обійме премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
- Компанії Google, Microsoft, Meta й інші компанії під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ. Рішення пояснюють тим, що штучно створений контент може ввести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року.