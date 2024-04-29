Один з убитих у Німеччині військових служив у Десантно-штурмових військах

Один із військовослужбовців, яких убили в німецькому місті Мурнау, був бійцем 122 аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

Один із загиблих у Німеччині військовий. Боєць 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади. ДШВ ЗСУ / Telegram

У 2023 році він був поранений у боях за Білогорівку, після чого відправився на лікування й реабілітацію до Німеччини, розповіли у 81 бригаді. Його імені з етичних міркувань не називають.

Що передувало

Увечері 27 квітня на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні того ж вечора.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин росії — його заарештували. У МЗС України пізніше заявили, що, за попередніми даними, загиблі українці — це військові, які проходили в Німеччині реабілітацію. Прокуратура Мюнхену не відкидає політичного мотиву вбивства.