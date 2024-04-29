Reuters: Telegram помилково заблокував чат-боти ГУР, СБУ та «єВорог»

У компанії Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментували блокування офіційних ботів Головного управління розвідки Міноборони України, Служби безпеки і бота «єВорог» від Мінцифри.
Неназваний працівник Telegram заявив агентству Reuters, що боти «тимчасово відключили через помилку», але згодом вони «були відновлені». Він не надав жодних додаткових деталей. Характер помилки невідомий.
Засновник Telegram Павло Дуров офіційно не коментував цієї ситуації.
- Вночі 28 квітня Telegram заблокував роботу деяких офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України. Певний час не працювали боти Головного управління розвідки, Служби безпеки і «єВорог» від Мінцифри. Вранці 29 квітня боти знову стали доступні.
- ГУР назвав блокування «необґрунтованим» і таким, що суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.
- 24 квітня засновник Telegram Павло Дуров заявив, що до нього звернулась Apple з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. За його словами, «змін не уникнути», оскільки Telegram повинен розглядати запити від App Store, щоб залишатися доступним для користувачів. Про які саме зміни йдеться, які канали блокуватимуть і за яким принципом, він не повідомляв.