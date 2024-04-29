Reuters: Telegram помилково заблокував чат-боти ГУР, СБУ та «єВорог»

У компанії Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментували блокування офіційних ботів Головного управління розвідки Міноборони України, Служби безпеки і бота «єВорог» від Мінцифри.

Неназваний працівник Telegram заявив агентству Reuters, що боти «тимчасово відключили через помилку», але згодом вони «були відновлені». Він не надав жодних додаткових деталей. Характер помилки невідомий.

Засновник Telegram Павло Дуров офіційно не коментував цієї ситуації.