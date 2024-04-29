Чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу в Telegram

Чат-боти Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, а також бот від Мінцифри «єВорог» знову працюють в Telegram.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Центрі попередили, що росіяни можуть створювати псевдоботів та ботів-двійників для поширення дезінформації або збору даних користувачів. Для перевірки чат-ботів просять користуватись dovidka.info/botcheker.
Головний Бот Розвідки — @gur_official_bot;
Бот Мінцфири «єВорог» — @evorog_bot;
СБУ — @stop_russian_war_bot.
- Ввечері 20 квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Telegram заблокував низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії. Були недоступні боти ГУР, СБУ, бот Мінцифри «єВорог» — з їхньою допомогою можна було повідомити про рух російської техніки. Також легіон «Свобода Росії» заявив, що Telegram заблокував і їхній бот.
- ГУР назвав блокування «необґрунтованим» і таким, що суперечить правилам та публічним заявам керівництва Telegram.
- 24 квітня засновник Telegram Павло Дуров заявив, що до нього звернулась Apple з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. За його словами, «змін не уникнути», оскільки Telegram повинен розглядати запити від App Store, щоб залишатися доступним для користувачів. Про які саме зміни йдеться, які канали блокуватимуть і за яким принципом, він не повідомляв.