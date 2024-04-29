Будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ скасували

Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету.
Про це повідомила в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова.
Перед тим відповідне рішення ухвалила наглядова рада НАУ.
Семенова зазначила, що дозвіл у 2021 році видала Державна архітектурно-будівельна інспекція в останній день свого існування.
«У жовтні 2021 ДІАМ зафіксувала численні порушення в цьому дозволі. Цей проєкт суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфраструктури там не значилось», — підкреслила вона.
А 19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позов ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ.
Справу ще не передали в Київський окружний адмінсуд після ліквідації Окружного адмінсуду Києва, додала в. о. ректора.
- У травні 2023 року журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування про керівництво НАУ. Журналісти зʼясували, що на території університету за сприяння чинного ректора Максима Луцького звели житловий комплекс. Десять відсотків від загальної площі квартир плюс ще 7 000 квадратних метрів вбудованих адміністративних приміщень мали стати так званою «компенсацією університету». Згодом обіцяна площа скоротилася до 4 відсотків, а близько двох десятків квартир у ЖК тепер належать самому ректорові Луцькому та його формально колишній дружині.
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