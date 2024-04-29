Польські фермери розблокували пункт пропуску «Рава-Руська — Гребенне»

Польські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне». Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках відбуваються у звичайному режимі.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Водночас на вʼїзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки із зерном, лише транзитом.
На цей час з боку Польщі не спостерігають накопичення вантажівок, на виїзд з України водії рухаються за «єЧергою».
Це був єдиний пункт пропуску наразі, де тривав протест польських фермерів. Днями вони розблокували пункт пропуску «Дорогуськ — Ягодин», де акція протесту тривала з 9 лютого.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 28 березня 2024 року уряди України та Польщі обговорили розблокування кордонів для аграрної продукції та мають спільне бачення у вирішенні цього питання.