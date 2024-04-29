Польські фермери розблокували пункт пропуску «Рава-Руська — Гребенне»

Польські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне». Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках відбуваються у звичайному режимі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Водночас на вʼїзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки із зерном, лише транзитом.

Пресслужба ДПСУ

На цей час з боку Польщі не спостерігають накопичення вантажівок, на виїзд з України водії рухаються за «єЧергою».

Це був єдиний пункт пропуску наразі, де тривав протест польських фермерів. Днями вони розблокували пункт пропуску «Дорогуськ — Ягодин», де акція протесту тривала з 9 лютого.