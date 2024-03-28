Україна та Польща попередньо домовилися про розблокування кордонів

Уряди України та Польщі обговорили розблокування кордонів для аграрної продукції та мають спільне бачення у вирішенні цього питання.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль після сьогоднішніх українсько-польських урядових консультацій, передає пресслужба Кабінету міністрів України.

Шмигаль нагадав, що Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону з пʼяти кроків, і вже є прогрес у його виконанні.

«Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується. Не так швидко, як хотілося б. Але однозначно маємо позитивні тенденції та динаміку», — зазначив він.

Шмигаль також повідомив, що Україна погодилася на обмеження, зокрема й запобіжники, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту.

За планом з розблокування кордону Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг законодавства в аграрній політиці та транспорті. Київ уже отримав рішення щодо пріоритетного аналізу розділу про аграрну політику — очікується, що його проведуть наприкінці квітня.

Крім того, Україна наголошувала на важливості заборони російського та білоруського аграрного експорту до ЄС.

«Вдячні польському уряду й Сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії. Ініціативу також підтримали міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Наш голос почули в Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з росії і Білорусі, зокрема на імпорт зерна. Відповідне рішення можуть ухвалити вже найближчим часом», — зазначив премʼєр України.

Шмигаль повідомив і про попередні домовленості та проєкт угоди про необхідність запровадження спільного контролю на прикордонних пунктах пропуску та реалізацію проєкту обміну митною інформацією.

Також для вирішення ситуації на кордоні Україна запропонувала створити антикризовий штаб. Міністерства й аграрні асоціації обох країн уже працюють над цим.

«Відбувається активна комунікація в Брюсселі у межах Спільної координаційної платформи з питань експорту і транзиту української аграрної продукції. Її останнє засідання засвідчило готовність сторін до вироблення спільних рішень», — підкреслив премʼєр-міністр.

Пʼятим пунктом Україна звернулася до Польщі з проханням вільно пропускати через кордон не лише боєприпаси й гуманітарну допомогу, але й пальне.

«Польща внесла пункти пропуску на кордоні й прилеглі шляхи до переліку обʼєктів критичної інфраструктури. Ми вчинили так само», — повідомив Денис Шмигаль.