У Британії вперше у світі тестують на людях вакцину, яка може вилікувати рак шкіри

Вакцина мРНК-4157 (V940) використовує таку ж технологію, що й нинішні вакцини проти коронавірусу, і проходить останню стадії випробувань III фази. Її проводять під керівництвом фонду NHS Hospitals University College London (UCLH).

Одним із перших пацієнтів, які випробували на собі нову вакцину, був 52-річний Стів Янг, у котрого в серпні минулого року вирізали пухлину меланоми зі шкіри голови. Для нього персоналізовано розробили інʼєкцію, яка відповідає унікальній генетичній сигнатурі його пухлини та працює, вказуючи організму виробляти білки або антитіла, що атакують маркери або антигени, виявлені лише на цих ракових клітинах.

Стів Янг. PA Media

Координаторка випробування доктор Хізер Шоу зазначила, що ін’єкції можуть вилікувати людей з меланомою, але їх також перевіряють на інших видах раку, включно з раком легенів, сечового міхура і нирок.

«Це одна з найцікавіших речей, які ми бачили за дуже довгий час. Це справді тонко відточений інструмент. Пацієнти справді в захваті від інʼєкцій. Це дуже індивідуальна терапія і в певному сенсі вона набагато розумніша за вакцину», — додала доктор.

Третя фаза глобального випробування охопить близько 1 100 людей. Британське відділення планує залучити принаймні 60—70 пацієнтів.