У США дозволили пристрій на основі ШІ для виявлення трьох поширених видів раку шкіри

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на перший портативний медичний пристрій на основі штучного інтелекту DermaSensor. Він допоможе лікарям виявляти три найпоширеніші види раку шкіри: базаліому, плоскоклітинну карциному і меланому.

Про це повідомив розробник пристрою.

Рак шкіри піддається лікуванню, якщо його виявити на ранній стадії, тому рання діагностика має вирішальну роль. Цьому сприятиме DermaSensor.

Наконечник пристрою DermaSensor використовує спектроскопію еластичного розсіювання (ESS). Цей процес оцінює, як фотони розсіюються, коли відбиваються від різних клітинних структур. Клітинний і субклітинний склад злоякісних утворень шкіри відрізняється від того, який мають доброякісні, тому світло від них розсіюється інакше.

Вбудований штучний інтелект DermaSensor використовує отримані спектроскопічні зображення і надає лікарям інформацію, що допомогає їм визначити шкірні ураження.

FDA видала дозвіл на основі клінічних випробувань, які оцінили ефективність DermaSensor. Дослідження проводили в 22 центрах США й Австралії на 1 005 пацієнтах. Пристрій довів, що має чутливість 95,5% для виявлення злоякісних новоутворень. Він зменшив кількість пропущених випадків раку шкіри, а впевненість лікарів в оцінках утворень зросла.

Раннє і більш точне, ніж було раніше, виявлення шкіри раку прискорить доступ пацієнтів до необхідного лікування.