ВООЗ: Кількість випадків захворювання на рак у світі зросте на 77% до 2050 року

Всесвітня організація охорони здоровʼя прогнозує понад 35 мільйонів нових випадків раку у 2050 році, що на 77% більше, ніж було у 2022 році.

Прогноз відображає як старіння населення, так і його зростання, а ще зміни впливу на людей факторів, які повʼязані з соціально-економічним розвитком. Головними факторами зростання захворюваності на рак є ожиріння та вживання тютюну й алкоголю. Водночас забруднення повітря залишається ключовим фактором екологічного ризику.

Країни з високим рівнем Індексу людського розвитку (ІЛР), за очікуваннями ВООЗ, найбільше відчують абсолютне зростання захворюваності на рак. Там у 2050 році зафіксують ще 4,8 мільйона нових випадків.

Проте пропорційне зростання, як порівняти з нинішнім рівнем захворюваності, буде найбільш виразним у країнах з низьким ІЛР (збільшення на 142%) і в країнах із середнім ІЛР (99%). Також прогнозують, що до 2050 року смертність від раку в цих країнах зросте майже вдвічі.