Правоохоронці викрили військового, який допомагав підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині

Правоохоронці викрили військовослужбовця, який допомагав переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Йому повідомили про підозру за приховування особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Двоє військовослужбовців, 52-річний Валерій Василаке і 26-річний Віталій Василаке, яких розшукували за підозрою в розстрілі поліцейських, попросили співслужбовця допомогти їм переховуватися і виїхати з України.

Фігурант погодився і дозволив сховати авто підозрюваних у гаражі у батька. Валерій Василаке та його син Віталій взяли автомобіль військовослужбовця і поїхали до Подільська Одеської області, де їх і затримали.

Також підозрюваний купив для розшукуваних мобільний телефон і разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі.

Триває досудове розслідування. Зараз готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Що передувало

У ніч на 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області двоє поліцейських зупинили авто для перевірки. В автомобілі було двоє пасажирів, які відкрили вогонь по правоохоронцях. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від ран помер, його напарник отримав поранення.

Підозрювані — двоє військових, батько і син. За даними Держбюро розслідувань, вони самовільно покинули військову частину в Одеській області й викрали табельний пістолет, закріплений за одним з них.

Уже ввечері 20 квітня правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських — поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси. Згодом підозрюваних затримали в селі Липецьке Подільського району Одещини. Правоохоронці також знайшли зброю — імовірно, знаряддя вбивства поліцейського.

Вранці 22 квітня обидвом підозрюваним повідомили про підозри в убивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві зі зброєю. Того ж дня батька й сина відправили в СІЗО.