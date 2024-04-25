На Львівщині стався вибух у пункті прийому металобрухту — двоє загинули

У селі Старий Яр на Львівщині стався вибух у пункті прийому металобрухту. Дві людини загинули, ще одна травмована і зараз перебуває у лікарні.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Правохоронці встановили, що 58-річна мешканка одного із сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети в пункт прийому металобрухту.

Коли метал зважували, стався вибух. На місці загинули чоловік і власниця пункту прийому — 42-річна жінка. Жінка, яка приїхала із загиблим, дістала численних травм.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 264 — недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів ККУ.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки та криміналісти.