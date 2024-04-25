У Миколаєві на парковці пролунали два вибухи — загинули двоє військових, ще семеро людей поранені

У Миколаєві в середу, 24 квітня, на парковці пролунали два вибухи — загинули двоє військових, ще двоє дістали поранень, також постраждали пʼятеро рятувальників.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

ДБР розслідує порушення правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України). Попередньо, військові необережно перевантажували боєприпаси з одного авто в інше. Після першого вибуху, коли постраждали військові, загорілись автівки поруч з епіцентром вибуху. На місце прибули рятувальники, тоді стався другий вибух.

Досудове розслідування триває.