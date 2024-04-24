До України вдруге за місяць дійшов пил із Сахари, країну накрили «брудні» дощі

Уже вдруге за квітень Україну накрив пил із пустелі Сахара, повідомив Гідрометцентр.

Метеорологи показали супутникове зображення, де пил позначено рожевим кольором. Він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

Синоптики попередили про можливість «брудних» дощів, оскільки зараз на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси. Як результат краплі води у хмарах та опадах перехоплюють пил із Сахари.

«Брудний» дощ вже зафіксували в Київській, Одеській та Херсонській областях.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною до пʼятниці, 26 квітня, а з пʼятниці на суботу відступить на схід і атмосфера очиститься.