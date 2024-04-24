Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд з пакета на €50 млрд

Європейська комісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 мільярда з великого пакета на €50 мільярдів у межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору», — написала вона в Х.
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 23 квітня повідомляв, що ці кошти надійдуть вже цього тижня.
- Програма Ukraine Facility передбачає €50 мільярдів для Києва на чотири роки. Для цього Україна має реалізувати низку реформ.
- У березні 2024 року Кабмін України схвалив план для Ukraine Facility, який є основою для отримання цих коштів. План визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, «зелений» і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію. У підсумку вони допоможуть Україні на шляху до членства у Євросоюзі та адаптують законодавство до норм європейського.
- Перший транш у €4,5 мільярда за програмою Ukraine Facility Україна отримала 20 березня.