Єврокомісія схвалила план реформ України для виділення €50 мільярдів

Європейська комісія схвалила запропонований урядом України План дій в межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання €50 мільярдів макрофінансової допомоги протягом 2024—2027 років.

Про це повідомила пресслужба ЄК.

У Єврокомісії наголосили, що це фінансування допоможе Україні підтримувати свою адміністрацію, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та займатися відновленням і реконструкцією.

При цьому одразу після затвердження Плану, яке очікується протягом місяця, Єврокомісія зможе виділити Україні до €1,89 мільярда попереднього фінансування.

Надалі кошти за цією програмою виділятимуться за умови виконання узгоджених кроків щодо реформ і дотримання ефективних демократичних механізмів.

План визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану щодо України, охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, «зелений» і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

Вони спрямовані на посилення макроекономічної та фінансової стійкості України, покращення управління, підвищення спроможності та ефективності адміністрації, підзвітності та доброчесності судової системи, на підтримку розвитку приватного сектору і створення середовища, сприятливого для сталого економічного зростання.

Очікується, що кілька реформ допоможуть Україні на шляху до вступу до ЄС через приведення українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу.