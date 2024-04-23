СБУ оголосила підозру двом росіянам, які відʼєднали Запорізьку АЕС від енергосистеми України

Служба безпеки України оголосила підозру двом росіянам, які відʼєднали Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

Ідеться про заступника директора захопленої АЕС Едуарда Атакіщева та його підлеглого — головного інженера Андрія Горбунова. До окупації Запорізької станції вони працювали на Ростовській АЕС.

Атакіщев і Горбунов увійшли до керівного складу ЗАЕС на початку жовтня 2022 року. За даними СБУ, вони намагалися інтегрувати обʼєкти української станції до структури «Росатома» та приєднати технологічні потужності станції до енергетичної системи рф.

СБУ

Також Атакіщев і Горбунов підбурювали українських атомників співпрацювати з росією та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови погрожували переслідуванням.

Вони отримали підозри за порушення законів і звичаїв війни та підбурювання до державної зради.