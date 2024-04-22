Зеленський не вірить в перемирʼя на фронті на час Олімпіади, запропоноване Макроном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у перемирʼя з росією на час проведення Олімпіади.

Про це він сказав в інтервʼю відомому французькому журналісту-блогеру Хюго Траверсу.

«Я в це не вірю з росією. Я не вірю не в цей формат — перемир’я в цілому, а в будь-який формат перемирʼя з російською федерацією. І це брехня, Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у «нормандському форматі», ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна — ми всі є живими свідками, що замороженого конфлікту з росією не буває», — відповів Зеленський.

Він наголосив, що росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару.

Як приклад президент навів місяці після «нормандських» перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і ворожі снайпери постійно стріляли по українських військових уздовж лінії зіткнення.

«Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання. За телефонними перехопленнями, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20—30 спеціалістів, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для путіна не існує ніякого перемирʼя, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів», — сказав Зеленський.