Емманюель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні та Газі на час Олімпіади-2024

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню між росією та Україною і між Ізраїлем та ХАМАС на час Олімпійських ігор 2024 року. В цьому питанні він сподівається на допомогу міжнародних партнерів, зокрема Китаю.

Про це президент Франції заявив у інтервʼю BFMTV і RMC.

«Ми хочемо працювати над олімпійським перемирʼям, і я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів», — сказав він.

Макрон зазначив, що зокрема звернеться по допомогу до президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Президент Франції нагадав, що у його китайського колеги була «така сама робота» у 2022 році з нагоди зимових Олімпійських ігор.

Емманюель Макрон вважає, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати «моментом дипломатичного миру».