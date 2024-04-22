Очильник військової розвідки Ізраїлю йде у відставку. Він визнав, що не зміг запобігти нападу ХАМАС

Голова управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю Аарон Халіва йде у відставку.
Про це пишуть Reuters і Times of Israel.
У 2023 році Халіва взяв на себе відповідальність за те, що військові не змогли запобігти нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
«Ми провалили нашу найважливішу місію, і я, як керівник військової розвідки, несу повну відповідальність за провал», — заявив він тоді.
Незрозуміло, коли саме Халіва піде з посади, оскільки ЦАХАЛ має знайти йому заміну. Також Халіва зараз бере участь у внутрішніх розслідуваннях армії щодо її невдач під час нападу ХАМАС на Ізраїль.
Відповідальність за невдачі ізраїльської армії в жовтні 2023 року взяв на себе і Ронен Бар, керівник ізраїльської служби безпеки Шин Бет. Він визнав, що контррозвідка не змогла вчасно виявити приготування ХАМАС до нападу. Після нього провину визнали й інші голови силових відомств.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- 8 квітня 2024 року Ізраїль оголосив про завершення фази активного наземного вторгнення в сектор Гази, залишаючи відкритою можливість майбутнього наступу на Рафах. ЦАХАЛ вивів усі сухопутні війська з південної частини сектора Гази, залишивши там одну бригаду. Бої в регіоні тривали чотири місяці поспіль.