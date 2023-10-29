Премʼєру Ізраїлю довелося публічно вибачитись за критику спецслужб країни через напад ХАМАС

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня опублікував пост у Х (Twitter) із критикою ізраїльських спецслужб — він заявив, що не отримував інформації від військової розвідки та ШАБАК (Служби безпеки) про підготовку палестинського руху ХАМАС до нападу на країну. Також у пості премʼєра була інформація про те, що всі спецслужби безпеки, включаючи їхнє керівництво «дотримувалися думки, що ХАМАС хоче врегулювання».
Пост спричинив гостру критику, як у суспільстві, так і серед членів опозиції та військового кабінету. Такі заяви Нетаньягу назвали недоречними під час війни. Від премʼєра зажадали негайних вибачень.
«Нетаньягу перетнув червону лінію. У той час як солдати і командири ЦАХАЛ відважно борються проти ХАМАС та «Хезболли», він намагається звинуватити їх, замість того щоб підтримати їх», — писав лідер ізраїльської опозиції Яір Лапід.
Вже сьогодні, 29 жовтня, премʼєр видалив пост і написав новий із вибаченнями. «Я був не правий [...]. Я повністю підтримую всіх керівників спецслужб. Я бажаю сил начальнику штабу [ЦАХАЛ], а також командирам і солдатам на передовій, які борються за наш дім», — написав Нетаньягу.
- Критика на адресу спецслужб Ізраїлю лунала і раніше. Західні медіа писали, що напад ХАМАС 7 жовтня був «грандіозним провалом» спецслужб із часів війни Судного дня.
- 16 жовтня керівник ізраїльської служби безпеки «Шин Бет» Ронен Бар узяв на себе відповідальність за те, що контррозвідка не змогла вчасно виявити приготування ХАМАС до нападу. Після нього провину визнали й інші голови силових відомств.