Торік глобальні витрати на оборонні цілі зросли до історичного максимуму — це сталося на тлі численних воєн і конфліктів у світі.

Такого висновку дійшли автори звіту, укладеного Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

За підрахунками аналітиків SIPRI, у 2023 році на оборонні цілі втратили близько $2,4 трильйона — це на 6,8% більше порівняно з попереднім роком.

Витрати зросли, зокрема в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Загалом уперше з 2009 року обсяг оборонних видатків зріс в усіх пʼяти регіонах.

Дослідник SIPRI Нан Тіан каже, що ці цифри відображають «погіршення стану миру і безпеки в усьому світі».

Абсолютним лідером щодо витрат на оборонні цілі в 2023 році були Сполучені Штати — $916 мільярдів, або 37% військових витрат у світі. Крім США, до пʼятірки світових лідерів щодо обсягів військових видатків увійшли Китай, рф, Індія та Саудівська Аравія.

Україна посіла восьме місце за величиною військових витрат у 2023 році – 64,8 млрд доларів або плюс 51% за рік. Військові витрати України становлять 37% ВВП та 58% від загального обсягу державних витрат.

За оцінками експертів, військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських, а з урахуванням західної допомоги – приблизно 91% російських витрат.

З огляду на війну в Україні, яка «далека від завершення», а також на поточну ситуацію на Близькому Сході й зростання напруженості в Азії, аналітик Нан Тіан вважає, що країни і надалі активно озброюватимуть свої армії. «Очікується, що ця наростальна тенденція триватиме ще принаймні кілька років», — сказав він.