Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос». У чому його особливість

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос». Міноборони країни повідомляє, що його в розібраному вигляді вже доставили в Україну.

До свого повідомлення оборонне відомство прикріпило фотографії, які демонструють процес завантаження на автотранспорт фюзеляжу літака, підвісних блоків під некеровані реактивні снаряди та деревʼяних ящиків із комплектуючими.

L-39ZA використовується для навчання і бойової підготовки пілотів у складних метеоумовах удень і вночі. Ця модифікація може використовуватись як бойовий штурмовик, що здатен нести 1 100 кілограмів навантаження. Він має чотири підвіски під некеровані реактивні снаряди й авіабомби, а також 23-мм двоствольну гармату ГШ-23Л з боєзапасом у 150 пострілів.