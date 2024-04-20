Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос». У чому його особливість

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос». Міноборони країни повідомляє, що його в розібраному вигляді вже доставили в Україну.
До свого повідомлення оборонне відомство прикріпило фотографії, які демонструють процес завантаження на автотранспорт фюзеляжу літака, підвісних блоків під некеровані реактивні снаряди та деревʼяних ящиків із комплектуючими.
L-39ZA використовується для навчання і бойової підготовки пілотів у складних метеоумовах удень і вночі. Ця модифікація може використовуватись як бойовий штурмовик, що здатен нести 1 100 кілограмів навантаження. Він має чотири підвіски під некеровані реактивні снаряди й авіабомби, а також 23-мм двоствольну гармату ГШ-23Л з боєзапасом у 150 пострілів.
- Литовська сторона раніше передала Україні боєприпаси калібру 155-мм, командно-штабні машини М577, бронетранспортери M113, зенітні установки L-70, гелікоптери Мі-8, системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційне обладнання, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf і багато іншого.