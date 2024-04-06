Литва передала Україні командно-штабні машини М577. Вони входять у пакет довгострокової допомоги на €200 мільйонів, який оголосили в січні.
Кількості машин Міноборони Литви не розкриває, а лише показує їхнє фото і додає, що вони прибули вчора, 5 квітня.
Раніше Литва вже передавала Україні М577 німецького виробництва. Вони виконують функцію мобільного командного пункту на рівні батальйону. Оновлені версії М577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є в ЗСУ.
Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів М577. Скільки вже віддали Україні, не розголошується.
- В березні 2024 року Литва оголосила, що виділяє €35 млн на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
- 5 квітня Литва оголосила, що виділить €15 млн на програму реабілітації поранених українських військових, а також закупить для України 3 тисячі безпілотників литовського виробництва.