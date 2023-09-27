Литва передала українським ВМС радіолокаційне обладнання

Військово-морські сили Збройних сил Литви передали українським ВМС комплекти радіолокаційного обладнання для спостереження на морі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.

LK KJP

«Ця підтримка посилить можливості України з морського спостереження і допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі. Для України, яка спустошена російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими для захисту як її територіальних вод, так і безпеки громадян», — сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.