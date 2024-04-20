У китайській армії зʼявиться підрозділ інформаційних операцій. Bloomberg пише, що це велика реорганізація війська

Китайська армія починає оновлювати армію і створює новий підрозділ військ — Сили інформаційної підтримки.

Відповідний наказ дав лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляється на сайті уряду Китаю.

Сили стратегічної підтримки, які заснували девʼять років тому для координації зусиль у кіберпросторі та політичному протистоянні, ліквідують. Підлеглі цій структурі аерокосмічні та кібернетичні підрозділи стануть незалежними та діятимуть паралельно із Силами інформаційної підтримки.

Лідер КНР заявив, що новий підрозділ військ відіграватиме ключову роль у координації створення та використання кіберінформаційної системи.

Bloomberg пише, що ці зміни є найбільшою реорганізацією в китайській армії з 2015 року, а сам процес відбувається на тлі конкуренції зі США за світовий вплив, зокрема в кіберпросторі.

Експерти вважають, що ці зміни мають підвищити готовність Народно-визвольної армії Китаю до майбутньої війни, насамперед за Тайвань.