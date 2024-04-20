Конкурент OnlyFans і Patreon. Telegram додасть можливість продавати стікери у вигляді NFT й донатити авторам

Незабаром у Telegram зʼявиться можливість продавати стікери й емодзі у вигляді NFT, а також донатити авторам.

Про це на конференції TOKEN2049 повідомив власник сервісу Павло Дуров.

Відучора, 19 квітня, почалися перші виплати за програмою монетизації контенту через рекламу, яку запустили наприкінці березня. Власники каналів повинні отримувати 50% виручки Telegram від реклами.

А в «найближчі кілька тижнів» сервіс представить нову модель поділу доходів: користувачі зможуть залишати авторам контенту «чайові». Авторам належатиме 70%, виведення коштів забезпечать у криптовалюті TON.

Стікери, а потім і емодзі токенізують: їх можна буде продавати й купувати у вигляді NFT. Творцям належатиме 95% виручки. Однак дати запуску поки немає.

Дуров розповів, що компанія також розвиватиме мінізастосунки й чат-боти, щоб створювати їх могли навіть користувачі без навичок програмування, наприклад, для продажу своїх товарів.