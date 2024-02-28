Telegram з березня ділитиметься рекламними доходами з власниками каналів

З березня 2024 року власники каналів у Telegram почнуть отримувати фінансову винагороду, повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, канали в Telegram генерують 1 трлн переглядів щомісяця. Наразі лише 10% переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads — інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності.

У березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців майже у 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% доходу, який Telegram отримує від показу реклами на цих каналах.

Для платежів та виведення коштів за рекламу Telegram буде використовувати виключно блокчейн TON. Дохід виплачуватиметься у криптовалюті Toncoin.