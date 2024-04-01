Telegram офіційно запустив монетизацію каналів

Месенджер Telegram офіційно запустив програму монетизації каналів.

Про це повідомляється у блозі Telegram.

З 31 березня 2024 року власники каналів, які мають понад тисячу підписників, отримуватимуть 50% виручки від реклами, яка в них показується. Дохід від реклами виплачуватиметься у криптовалюті Toncoin, яка працює на блокчейні TON. Його можна вивести без комісії або оплатити рекламні оголошення, колекційні адреси або розіграші підписок Telegram Premium.

Для роботи програми монетизації месенджер запустив рекламні оголошення, які можна сплатити за допомогою Toncoin. Проте вони не будуть показуватись користувачам деяких країн, серед яких росія, Україна, Палестина та Ізраїль. З чим це повʼязано, у Telegram не уточнюють.