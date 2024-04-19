У Дніпрі кількість загиблих від ракетного удару зросла до трьох, а в області — до восьми

У Дніпрі рятувальники під завалами будинку знайшли ще одного загиблого чоловіка — він жив на пʼятому поверсі, а його тіло після ракетного удару опинилось на рівні третього.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Загалом ранкова атака на Дніпропетровську область обірвала життя восьми людей, з них двоє — діти.
- Україна вночі та вранці 19 квітня зазнала масованої ракетно-дронової атаки. Зокрема, вибухи пролунали у Дніпропетровській (Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Синельниківський район) і Одеській областях.
- У Дніпрі близько 05:05 пролунали три серії вибухів — окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі.