Генштаб заявив, що росія втратила ще 870 військових. Яка ситуація на напрямках

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 19 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку російські війська 4 рази атакували позиції українських захисників у районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 25 атак росіян біля Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Виїмки, Калинівки, Часового Яру, Нового, Іванівського, Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 16 атак біля Новокалинового, Очеретиного, Бердичів, Первомайського й Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки й Урожайного Донецької області — росіяни 20 разів намагалися прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази атакували позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському, Купʼянському напрямках росіяни штурмових дій не вели, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 18 квітня окупанти орієнтовно втратили 870 військових (вбиті й поранені), 9 танків, 17 бронемашин, 21 артилерійську систему, два засоби ППО, 27 безпілотників, три крилаті ракети й 53 одиниці автотехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Зранку 19 квітня Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей бомбардувальник в ніч на 19 квітня запускав по Україні крилаті ракетиХ-22. У нього поцілили на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими «засобами», якими раніше збили один з літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.