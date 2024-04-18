Екснардепа Сольвара відпустили під особисте зобовʼязання. Заставу передадуть на ЗСУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому нардепу Руслану Сольвару із застави на особисте зобовʼязання. Уже внесені кошти перерахують на ЗСУ.

Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на особисте зобовʼязання. Заставу у розмірі 242 тисячі гривень просили перерахувати проєкту «Армія дронів».

Прокурор не заперечував. Сольвара також зобовʼязали здати закордонний паспорт, повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи.