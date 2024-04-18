Екснардепа Сольвара відпустили під особисте зобовʼязання. Заставу передадуть на ЗСУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому нардепу Руслану Сольвару із застави на особисте зобовʼязання. Уже внесені кошти перерахують на ЗСУ.
Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.
Сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на особисте зобовʼязання. Заставу у розмірі 242 тисячі гривень просили перерахувати проєкту «Армія дронів».
Прокурор не заперечував. Сольвара також зобовʼязали здати закордонний паспорт, повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи.
- Сольвара звинувачують в тому, що він отримував компенсацію від держави за оренду житла в готелі «Київ» для народних депутатів, хоча мав житло в Києві. Номер у готелі він отримав у 2014 році та лише у 2018-му, після розголосу в медіа, Сольвар відмовився від компенсації. За чотири роки він отримав понад 360 тисяч гривень.
- У червні 2021 року ВАКС вирішив виправдати колишнього нардепа за цією справою, але прокурори не погодилися з цим і подали апеляцію. У вересні 2022-го ВАКС засудив екснардепа до трьох років вʼязниці, проте вже у грудні наступного року тюремний термін скасували й відправили справу на новий розгляд.