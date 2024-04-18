За ніч ППО збила всі 13 Shahed, які росія запустила по Україні

Уночі Сили ППО знищили всі 13 безпілотників Shahed, якими росія атакувала Україну. Їх збили в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни цілили в обʼєкти критичної інфраструктури на Прикарпатті. Через падіння уламків дронів спалахнули пожежі, однак люди не постраждали.

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На Дніпропетровщині один безпілотник збили над Криворізьким районом. Водночас голова ОВА Сергій Лисак додає, що ще чотири російські дрони поцілили по Нікопольщині — одному з сіл Мирівської громади. Там пошкоджені два приватні будинки і авто, люди не постраждали.