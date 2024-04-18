Росіяни атакували Прикарпаття безпілотниками — цілили в обʼєкти критичної інфраструктури

Зранку 18 квітня російські війська атакували безпілотниками західні області України, зокрема Івано-Франківську область. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами Онищук, росіяни цілили в обʼєкти критичної інфраструктури на Прикарпатті. Через падіння уламків дронів спалахнули пожежі, однак люди не постраждали.

На місцях працюють відповідні служби. Наслідки атак уточнюють.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі на 18 квітня ППО знищила всі 13 безпілотників Shahed, якими росія атакувала Україну.

