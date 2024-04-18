Microsoft зафіксувала початок спроб російських хакерів вплинути на вибори у США

Корпорація Microsoft заявила, що протягом останніх 45 днів активізувалися російські кібергрупи, що намагаються вплинути на майбутні президентські вибори в США. Поки ця активність менша, як порівняти з минулими американськими виборами в 2020 році.

Про це пише Reuters.

Повʼязані з росією облікові записи поширюють суперечливий контент, спрямований на американську аудиторію. Зокрема, критикують американську підтримку України у її війні проти росії. Хоч зараз активність російських хакерів не така інтенсивна, вона може збільшитись у найближчі місяці, стверджують у Microsoft.

У Microsoft додають, що протягом останніх двох місяців збільшилась кількість повідомлень — через традиційні медіа та соціальні мережі —.щодо України. Компанія каже, що їх розповсюджують щонайменше 70 кібергруп, що повʼязані з росією.

Зараз найбільш плідна з російських інформаційних кампаній повʼязана з Адміністрацією президента рф. У межах іншої кампанії кібергрупи поширюють дезінформацію різними мовами, причому повідомлення зазвичай починаються з того, що це нібито публікує «викривач» або «журналіст». Потім фейкові пости розповсюджуються низкою веб-сайтів, зокрема DC Weekly, Miami Chronical і The Intel Drop.

Після поширення фейкового посту минає декілька тижнів. Справжні американські користувачі за цей час поширюють фейк, навіть не усвідомлюючи його походження.

Американські політичні оглядачі вважають, що ключовою загрозою для виборів є інформаційні кампанії з використанням штучного інтелекту. Однак Microsoft виявила, що прості цифрові фейки є більш поширеними та небезпечними, ніж дипфейки.