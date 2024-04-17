Кількість загиблих у Чернігові зросла до 17. У лікарнях залишаються понад 40 постраждалих

У Чернігові кількість загиблих від ракетного удару зросла до 17. Загалом по допомогу до лікарів звернулись 78 людей, з них понад сорок залишились в лікарні.

Про це повідомив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

За його словами, пошкоджень зазнали понад 20 багатоквартирних будинків.

«Сьогодні я зустрівся з представниками наших міжнародних партнерів, які вже долучаються до допомоги чернігівцям, за що ми надзвичайно вдячні. Завтра в місті запрацює центр допомоги, куди зможуть звертатися люди з постраждалих будинків й отримувати матеріальну допомогу», — зазначив він.