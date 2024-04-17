В Уельсі стався вибух на заводі виробника боєприпасів та артилерії BAE Systems

В Уельсі у графстві Монмутшир у селі Гласкоуд стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, який спеціалізується на артилерії та боєприпасах до неї.
Про вибух пишуть ВВС і The Telegraph.
За повідомленням пожежно-рятувальної служби Південного Уельсу, вибух в одному з приміщень заводу зафіксували о 10:49 за британським часом. Постраждалих і поранених немає, проте поліція швидко оточила район, а на заводі ввели в дію протоколи надзвичайних ситуацій.
Причини вибуху поки що невідомі. На місце викликали Управління охорони здоровʼя та безпеки. У BAE Systems заявили, що ризику для місцевого населення немає.
- Завод у Гласкоуді збудували ще у Другу світову війну. У 2020 році підприємство модернізували й запустили там лінію виробництва боєприпасів для мінометів, артилерійських і танкових снарядів. BAE Systems співпрацює з Україною і постачає своє озброєння, зокрема легкі гармати L119 і боєприпаси.