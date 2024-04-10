Україна і Британія підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. Що вона передбачає

Україна і Велика Британія уклали нову угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів. Вона має розширити співпрацю двох країн в оборонно-промисловому комплексі.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Угоду підписали в межах найбільшої торговельної місії Великої Британії в Україні після повномасштабного вторгнення росії — до Києва для зустрічі з українським бізнесом прибули представники 29 британських оборонних підприємств.

Розширення співпраці може призвести до реалізації десятків проектів між найбільших оборонних компаній Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями – від створення стратегічних військових ремонтних об’єктів до відновлення цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

Під час торгової місії британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт на технічне обслуговування та ремонт легких гармат L119 в Україні. Це означає, що L119, які Велика Британія передала Україні, можна буде обслуговувати тут та швидше повертати їх на передову.

«Нова угода стане дієвим механізмом посилення нашої співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для нашої оборони», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.