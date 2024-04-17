ГУР: Росія хоче звинуватити українських спецпризначенців у незаконному використанні західної зброї в Судані

Росія готує провокацію проти України, щоб звинуватити українських спецпризначенців у використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Судані.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, російські пропагандисти хочуть оприлюднити в низці медіа, зокрема лівійських, замовні публікації та фейкові знімки «трофейної» зброї американського походження. Цю зброю раніше захопили найманці «ПВК Вагнера» під час війни в Україні.

Так росія хоче дискредитувати Україну та звинуватити західні країни в безконтрольному обігу зброї. Також росія акцентуватиме на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці, коли росія веде війну в самій Україні.

Водночас через релігійні свята, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби змушені знімати необхідні фейкові фото в Білорусі.

У ГУР наголошують, що Україна та її Сили оборони діють винятково в межах міжнародного права та Статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї.