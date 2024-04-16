Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів

Литва підписала з німецьким оборонним концерном Rheinmetall меморандум про наміри щодо будівництва заводу з виробництва боєприпасів у країні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та інновацій Литви.
Підписаний документ фіксує взаємні зобовʼязання і наміри якнайшвидше розпочати будівництво заводу з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.
Міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте наголосила, що необхідно «приділяти велику увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям заради безпеки нашої країни».
Премʼєрка Інгріда Шимоніте підкреслила, що росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.
«Тому нам потрібно якнайшвидше інвестувати не лише в належну військову готовність і стійкість суспільства, але й в оборонну промисловість. [...] Ця фабрика буде важливою для Литви, України та всього нашого регіону», — зазначила вона.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас додав, що будівництво заводу зменшить залежність країни від довгих ланцюгів поставок, що створюють великі проблеми для задоволення потреб армій у всьому ЄС та світі.
«Це забезпечить довгострокове постачання та стане обопільним зобовʼязанням щодо розширення запасів боєприпасів і надання підтримки Україні», — сказав він.
- Нове підприємство є частиною багаторічної стратегії Rheinmetall, що планує до 2027 року всіма своїми потужностями сягнути ланки виробництва у понад мільйон артилерійських боєприпасів.
- До кінця 2024 року компанія має виготовити 700 тисяч боєприпасів. Вихід на показник у мільйон снарядів мають забезпечити нові виробничі потужності в Німеччині, Україні та Литві. Новими заводами концерн хоче покрити потреби, зокрема й Збройних сил України.