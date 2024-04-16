Бригадний генерал Шаповалов став командувачем ОК «Південь»

Командувачем військ Оперативного командування «Південь» призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Про це пише пресслужба ОК «Південь».

Він пройшов карʼєрний шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, а в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Геннадій Шаповалов закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а пізніше — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також він здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії», закінчив Військовий коледж Армії США.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу Оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.

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Також Павлюк подякував генерал-майору Андрію Ковальчуку за службу.