Новим командувачем ОК «Захід» став бригадний генерал Володимир Шведюк

Бригадного генерала Володимира Шведюка призначили новим командувачем Оперативного командування «Захід». Він замінив на посаді Сергія Літвінова, який був командувачем з 2021 року.

Про це повідомило ОК «Захід».

Володимир Шведюк.

«Ми стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» — велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів», — заявив Шведюк після свого призначення.

Володимир Шведюк — бригадний генерал з червня 2022 року. У квітні 2015 року його призначили на посаду начальника штабу — першого заступника командира 59 окремої мотопіхотної бригади. Від 21 травня 2016 року обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування «Захід» ЗСУ. У 2018—2019 роках — командир 59 окремої мотопіхотної бригади.

До березня 2022 Шведюк був заступником командувача сил ТРО ЗСУ, а з березня 2022 — начальником штабу угруповання Обʼєднаних сил.